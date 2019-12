La Côte d’Azur tifa per lei

Si chiama Manelle Souahlia, ha diciotto anni ed è di Nizza: è la nuova Miss Côte d’Azur 2019 .

Studentessa di marketing frequenta il secondo anno all’EDHEC di Nizza, alta 1,72 si presenta con un sorriso d’angelo, ma chi la conosce la descrive con un carattere forte e risoluto.

Il suo sogno è quello di diventare attrice e la fascia di Miss Côte d’Azur certo l’aiuterà in questo obiettivo.

Oggi, a Marsiglia, in diretta su TF1 concorrerà al titolo di Miss France 2020. Nata ad Antibes nel 2000, vive dall'età di 5 anni a Nizza. Agguerrite le concorrenti, ma la Costa Azzurra tifa per lei, sarebbe una fantastica ciliegina sulla torta di un anno eccezionale per il turismo nel Sud Est francese.