Le stazioni sciistiche della Métropole: Auron

La sua vocazione come stazione per sport invernali risale al 1937. Per oltre otto decenni, Auron ha offerto ai suoi visitatori momenti di relax e di fuga sotto il segno della convivialità. Considerato il resort di eccellenza per famiglie, è la gioia di tutti, sciatori principianti e snowboarder.

La vita in pista è intensa, continua anche molto dopo il tramonto e la chiusura degli impianti di risalita.



Il resort offre molte opportunità per divertirsi e concedersi momenti di relax, sotto il segno del vivere bene.



Per quanto riguarda il villaggio di Saint-Étienne-de-Tinée, situato a 1140 metri di altitudine e direttamente collegato all'area sciistica dalla funivia di Pinatelle, è in grado di deliziare gli amanti dell'architettura di montagna (in genere riconducibile allo stile italiano) e della cultura. Auron è principalmente sci, ma non solo



Cosa offre la stazione



Altitudine: da 1600 m a 2450 m



Piste: 136 Km di piste46 piste sciabili di cui:

10 nere

16 rosse

17 blu

3 verdi



19 impianti di risalita di cui:

2 téléphériques

1 télépulsé

4 télésièges débrayables

5 télésièges à pinces fixes

3 téléskis

1 télécorde

3 tapis



Come raggiungere Auron (90 Km da Nizza)

In aereo: Aéroport International Nice Côte

d’Azur.

In treno: arrivo alla gare Nice Ville. Corrispondenza in bus (ligne 740)

In auto:

A8 en provenance d’Aix-en-Provence, uscita 52 poi

Route métropolitaine M6202bis direzione Digne /

Grenoble

A8 en provenance de Monaco, uscita Nice Saint-Isidore

Poi M6202bis direction Digne / Grenoble

In bus: servizio regolare con partenza dalla stazione ferroviaria SNCF e dall’Aeroporto Nice Côte d’Azur (ligne 91)

Bus 100 % Neige: liaison Nice – Auron

(Sur réservation uniquement)