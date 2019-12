Mentone punta sulla mobilità elettrica: ecco il nuovo autobus La Navette, dimenticavamo...è gratis!

Un piccolo veicolo verde percorre ormai da alcuni giorni il centro di Mentone. Chiamato La Navette, questo autobus 100% elettrico e 100% gratuito serve 10 fermate tra il Marché des Halles e la stazione ferroviaria SNCF, passando per il Casinò e il mare, un circuito che collega anche i 3 parcheggi sotterranei della città. L'opportunità di raggiungere la sua auto, i ristoranti o il negozio per il Natale nel centro di Mentone in pace.

Con solo 6 metri di lunghezza e il suo colore verde mela, La Navette non passa inosservato! Funziona dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18 ogni 20 minuti e ha 22 posti, di cui 10 posti, nonché una connessione Wi-Fi. A livello tecnico, le batterie LMP (polimeri di litio metallico) offrono un'autonomia di 150 chilometri. Istituito per una fase sperimentale di 1 anno, La Navette è un veicolo ecologico. Sia silenzioso che non emettitore di CO2, ha già conquistato il cuore della gente di Mentone. Finanziato dalla Comunità di Agglomerato della Costa Azzurra (CARF), è gestito dalla rete di trasporto Zest.



Informazioni: Boutique Zest - Stazione degli autobus 04 93 35 93 60 - www.zestbus.fr