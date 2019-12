Le stazioni sciistiche della Métropole: Saint Dalmas le Selvage

Un villaggio arroccato in alto, dove il pieno sud e il grande nord s’incontrano ed offrono un insolito spettacolo.

Classificata tra le 38 "Station Village"delle Alpi del Sud, Saint Dalmas le Selvage è una delle perle del Mercantour.

La località fruisce di natura generosa. In questa stazione è lo sci nordico ad essere il re assoluto assieme con lo sci da fondo e le arrampicate. Il tutto in mezzo a vere e proprie cascate di ghiaccio.



Cosa offre la stazione



Altitudine: da 1500 m a 2880 m

Sentieri innevati: 50 Km di sentieri segnalati (da percorrere con le racchette o gli sci da fondo)

Piste: 4,5 Km di piste di sci da fondo (due circuiti di cui uno per debuttanti)



4 principales ascensions

(Ski de randonnée)



2 cascate di ghiaccio naturali



Come raggiungere Saint Dalmas le Selvage (90 Km da Nizza)

In aereo: Aéroport International Nice Côte d’Azur.

In treno: arrivo alla gare Nice Ville. Corrispondenza in bus (ligne 740)

In auto:

A8 en provenance d’Aix-en-Provence, uscita 52 poi

Route métropolitaine M6202bis direzione Digne /

Grenoble

A8 en provenance de Monaco, uscita Nice Saint-Isidore

Poi M6202bis direction Digne / Grenoble in direzione Isola

In bus: servizio regolare con partenza dalla stazione ferroviaria SNCF e dall’Aeroporto Nice Côte d’Azur (ligne 91 con una navetta specifica per la destinazione).