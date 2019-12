Il Principato di Monaco inaugura una area Parkour ed uno spazio per attività fisiche all'aperto

La nuova stazione sportiva collegata MonaMove e il parco giochi Parkour, situato sulla nuova diga, presso l'Esplanade Stefano Casiraghi, sono stati inaugurati alla presenza di Marie-Pierre Gramaglia, ministro-consigliere governativo per le attrezzature , Environment and Town Planning, Frédéric Genta, delegato interministeriale responsabile della transizione digitale e l'ex giocatore di rugby internazionale francese, Sébastien Chabal.

"Questi due nuovi spazi accessibili e gratuiti illustrano lo sviluppo dello sport per tutti in città e contribuiscono a migliorare la qualità della vita. Una pratica divertente, libera e connessa ”, sottolinea Marie-Pierre Gramaglia. "MonaMove, una stazione sportiva gratuita, mira a facilitare e supportare la pratica dello sport per tutti grazie alla tecnologia digitale. Guidato da Extended Monaco e al centro del programma Smart City, è al servizio del benessere di monegaschi e residenti ”, afferma Frédéric Genta sulla piattaforma progettata dalla società di Sébastien Chabal: Vivaciti.

Collegata all'applicazione mobile MonaMove, questa stazione consente di misurare la propria attività fisica in tempo reale grazie ai sensori posizionati su ciascun apparecchio e di personalizzare l'allenamento grazie agli esercizi e ai programmi tematici stabiliti da Sébastien Chabal (rafforzamento muscolare, postura, stretching. ..). Per quanto riguarda questa collaborazione, Sébastien Chabal specifica che "con questa combinazione unica di strutture sportive urbane e un universo digitale connesso, MonaMove è la prima offerta sportiva fagitale" Come il suo gemello, situato sulla diga di Fontvieille (implementazione servizio alla fine di dicembre), questa stazione composta da 18 apparecchi, comprende una stazione meteorologica completa (temperatura, umidità e qualità dell'aria). È autosufficiente al 100% e alimentato da un pannello solare. Sulla spianata di Stefano Casiraghi, accanto al solarium, la stazione MonaMove collegata confina con l'Espace Parkour.

Questa nuova area giochi per adolescenti (dai 5 anni) consente di praticare il Parkour, una disciplina spettacolare nata negli anni 2000, ispirata allo "Yamakasi" di Luc Besson, su circa 300 m2. I giovani hanno il tempo libero di arrampicarsi ed eseguire salti acrobatici in condizioni ottimali sui suoi diversi apparecchi (gabbia Gibbon, barra per salti di precisione, barra di passaggio, palla per saltare di precisione, cubo per saltare di Tic-Tac ...). Grazie a un flashcode, possono accedere ai video durante il gioco. "Il parco giochi Parkour, che ti consente di praticare la disciplina urbana gratuita senza rischi, fa parte di un approccio per lo sviluppo di attrezzature per i giovani" , osserva Marie-Pierre Gramaglia.