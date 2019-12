Il 21 e 22 dicembre a Eze-Village due giorni di feste per il Natale

Eze-Village prepara per il 21 e 22 dicembre una due giorni dedicata alle feste di Natale.

Sabato 21 dicembre Teatro “Laka e funghi magici” A cura della compagnia Arthalia con Show per bambini con la presenza di Babbo Natale e distribuzione di dolci ed a seguire Teatro “Café des Sports” Una commedia per tutti i pubblici con una galleria di personaggi e dialoghi spontanei portati sul vivace, in un bistrot di quartiere danno vita a una commedia esilarante ed a chiudere Concerto con il gruppo BetsiRecuperi successi di Amy Winehouse e grandi standard di Eric Clapton, Lenny Kravitz, Sia, Alicia Kays, The Beatles, James Brown, Ray Charles, Sade, Lady Gaga

Il 22 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 Mercato domenicale con raccolta di prodotti alimentari della Croce Rossa, dimostrazioni di danza country, presenza di Babbo Natale e mascotte. Con La Compagnie Arthalia, la Croce Rossa, Décibel 06, Mayflower Country danse, Musical Mystery, Théâtre des Trois Corniches



Info 04 93 41 26 00 www.eze-tourisme.com