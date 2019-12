Natale a Sanremo con musica, giochi di luce e tanto divertimento

Ormai il Natale è alle porte e Sanremo continua a stupire con tanti eventi e proposte tra appuntamenti per bambini, giochi di luce, percorsi espositivi, visite turistiche alla scoperta di alcuni luoghi della città e ovviamente tanta musica!

Un Natale che parla di musica grazie alle diverse postazioni palco debitamente allestite e addobbate a festa come per l’orchestra di chitarre e la rassegna di pianoforte che interessa anche il mercato annonario, senza dimenticare le esibizioni live nelle piazze, i concerti nelle Chiese, i cori dei bambini delle scuole.

Tante canzoni riecheggeranno in città per coinvolgere cittadini e turisti, con l’invito a girare per le vie e a vivere le piazze come luoghi di festa!

In questi giorni Sanremo si presenta come una città di luci, suggestiva e divertente dove il Natale diventa davvero la festa di tutti, grandi e piccini grazie a veri e propri salotti itineranti decorati a tema.

Per l’ultimo dell’anno, Sanremo affascina per destrezza, abilità e tanta magia regalando un vero e proprio Gran Galà a Pian di Nave con “Sanremo Magic Festival”: dalle 22, diversi artisti si alterneranno per regalare affascinanti performance di magia e illuminazione, lasciando spazio a mezzanotte al tradizionale spettacolo pirotecnico e riprendere subito dopo con la grande festa di magia e dj set.

E non dimentichiamo il “concerto di Capodanno” della Fondazione Orchestra Sinfonica, i grandi nomi che calcheranno il palco del Teatro Ariston e del Casinò e i tantissimi appuntamenti che sino all’Epifania allieteranno i pomeriggi e le sere di cittadini e turisti con musica live, recital, mostre, teatro, performance e molto altro!”

