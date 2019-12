Nel Principato di Monaco il Villaggio di Natale rinnova la magia per grandi e piccini

Il sindaco Georges Marsan,con molti membri del Consiglio comunale, e alla presenza di SS il Principe Alberto II, SS la Principessa di Hannover, Mons. Bernard Barsi, Arcivescovo di Monaco, Serge Telle, Il Ministro di Stato, Stéphane Valéri, Presidente del Consiglio Nazionale, così come i membri del Governo del Principe e le autorità ufficiali del Principato, hanno inaugurato il Villaggio di Natale, che quest'anno celebra il suo 20 ° anniversario con il tema "Natale bianco".

Come ha ricordato il Sindaco nel suo discorso, questi eventi sono "attesi con impazienza dalla popolazione di Monaco ma anche da quella dei comuni circostanti (...) Ogni anno durante il mese di dicembre, il Quai Albert I diventa il punto d'incontro di tutte le generazioni. È un posto dove regna la magia e la magia, dove ti piace incontrare la famiglia o gli amici per un drink e mangiare negli stand gastronomici o semplicemente passeggiare tra i set e gli chalet".

Tutti gli ospiti hanno preso parte alla visita di questo 20 ° villaggio di Natale, tutti vestiti di bianco.

Ll'Igloo Village ricorda la maggior parte della vita sul ghiaccio, l'Inuit Village, tutto legnoso e molto colorato, che ricorda lo stile tipico delle case Inuit; e l'Ice Village - l'angolo più selvaggio e naturale del Villaggio dove si mescolano iceberg e totem congelati. Nel mezzo di questo arredamento, ci sono chalet di vendita e chalet di cibo.

La ruota panoramica è immancabile mentre altri eventi per bambini sono presenti sempre: giostra, pesca delle anatre, trenino e una novità quest'anno con un coniglio a forma di giostra.

Un'altra novità nel 2019 è l'applicazione Monaco Magic Colors (disponibile su iOS e Android) che ti consente di modificare la decorazione del grande albero di Natale nel cuore del Villaggio: con un solo clic, tutti possono cambiare colore, aggiungere animazioni e diventare il padrone di Luci di Natale per una sessione di gioco.

Come ogni anno, passeggiate, laboratori creativi, serate musicali e altri eventi attendono i visitatori. Per non parlare della grande festa di vigilia nel cuore del Village il 31 dicembre dalle 21:00 alle 03:00 con due DJ e un grande spettacolo pirotecnico a mezzanotte.

La pista di pattinaggio sarà aperta fino al 1 ° marzo 2020. Il pubblico troverà lo spettacolo sul ghiaccio con l'arrivo del Moscow Circus on Ice sabato 21 dicembre per due spettacoli (17:30 e 20:30). Infine, più che mai, il Municipio di Monaco ha voluto un Natale ecologico e sostenibile mettendo in atto varie misure "verdi" nell'ambito di questo evento: il riciclo dei 400 alberi del Villaggio che saranno raccolti dalla SMA e trasformati in compost.

"White Christmas" -Port of Monaco Dal 6 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 -P pattinaggio all'aperto fino al 1 marzo 2020