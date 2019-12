Domenica il Bagno di Natale

I lavori in corso lungo le spiagge che si affacciano sulla Promenade des Anglais, determinanti per preparare la prossima stagione e per difendere il litorale dall’avanzata del mare, hanno fatto la loro prima vittima.

Dopo molte tergiversazioni ed anche il rischio di annullamento, la 75ma edizione del Bain de Noël, originariamente prevista sulla Plage du Ruhl a Nizza, si svolgerà ai Bains Militaires in boulevard Franck-Pilatte.

Tutti gli anni una cinquantina di coraggiosi, accompagnati anche da Père Noël, si danno appuntamento per il tradizionale bagno di Natale, mentre centinaia di persone scattano fotografie per immortalare l’evento.

Quest’anno niente bagno collettivo sulla Promenade, ma c’è da giurarci che saranno in molti, singolarmente, a sfidare le onde le mare e ad immergersi ugualmente nelle acque la cui temperatura si aggira sui 16 gradi.

Così come saranno in tanti, all'Est cittadino, in Boulevard Pilatte, a fotografare quanti si immergeranno nelle acque in compagnia di Babbo Natale.