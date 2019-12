Christmas Promenade Monte-Carlo Shopping, come vivere il Natale glamopur a Monaco

Anche quest’anno appuntamento con gli Chalets Christmas Promenade Monte-Carlo Shopping, per immergervi gioiosamente nello spirito delle festività natalizie. Scoprite un universo di decorazioni festose per la casa, nonché un’ampia scelta di idee regalo di Natale, chic, originali e intramontabili.

Sulle rive dello scintillante mar Mediterraneo, con lo sfondo della Rocca che si erge maestosamente sul porto Hercule, sormontata a sua volta dall’impressionante Palazzo del Principe, questo mercato di Natale gode senza dubbio della cornice più eccezionale dell’intera Europa. I suoi chalet raffinati vi presentano eleganti collezioni di regali e decorazioni, selezionate con gusto, che sapranno riscaldare un lussuoso rifugio invernale e ispirarvi per trascorrere feste meravigliose.

Sabrina Monte-Carlo avrà il piacere di presentare le nuove tendenze invernali dell’anno nel suo chalet. Le sontuose pellicce, i pezzi in cristalli magici e le decorazioni per la tavola accompagneranno la calorosa terrazza arredata con mobilio Kettal. Nello chalet di Narmino Sorasio sarà tutto un turbinio di fantastiche decorazioni e ghirlande, le più belle che un albero di Natale posso sognare. Wood’n Fabrics vi offre una scelta di mobili e decorazioni chic stile montagna, per animare le vostre tavole della festa e decorare la vostra casa. Ysagem’s, boutique specializzata nei minerali, propone gioielli scultorei ornati di pietre delicate, un bel regalo che sicuramente stupirà il suo destinatario; Albanu & Lizhel, due marchi di gioielli « made in Monaco » vi presentano il loro savoir-faire e le loro creazioni uniche.

E che cosa sarebbe un mercato di Natale senza le delizie tradizionali della stagione? Appuntamento allo chalet del Café de Paris Monte-Carlo, da dove potrete godere di una vista idilliaca su Monaco, degustando crêpe, cioccolata calda, vino caldo, o ancora una selezione di salmone e caviale accompagnati da champagne e vodka, particolarmente indicata per chi preferisce il salato.

E nel corso di questo pausa golosa, potrete meravigliarvi di fronte a una giostra di autentici cavalli di legno. Per il piacere di grandi e piccini.

Sino al 5 gennaio 2020 – Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.