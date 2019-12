Noël à la Villa Masséna con Nice la Belle

Tutti indaffarati pe le ultime compere prima di Natale? Forse è il momento di concederci una pausa rilassante per conoscere, in compagnia degli animatori di Nice la Belle, Villa Massena a Nizza, concedendoci una “particolare” visita guidata, per giunta gratuita.

Dal 20 al 22 dicembre 2019, infatti, l’associazione Nice la Belle, presieduta da Stan Palomba, dà vita ai personaggi emblematici di Villa Masséna e mette in scena la vita e l’effervescenza che si viveva in una delle più prestigiose residenze nizzarde alla vigilia del Natale: i padroni di casa, le governanti, i contadini, ognuno indaffarato, ognuno alla ricerca della perfezione.

Per una trentina di minuti, a piccoli gruppi, sarà possibile scoprire come scorreva la vita della Villa durante le festività di fine anno, dalla predisposizione della sala da pranzo, ai balli di corte.

Lo spettacolo è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. Per prenotarsi è sufficiente cliccare qui .

Gli orari

Venerdì 20 dicembre 2019

Ore 20 - 20,20 - 20,40 – 21 – 21,20 – 21,40

Sabato 21 dicembre 2019

Ore 20 - 20,20 - 20,40 – 21 – 21,20 – 21,40

Domenica 22 dicembre 2019

Ore 15 – 15,20 – 15,40 – 16 – 16,20 - 17

Villa Massena si trova in Rue de France 65.