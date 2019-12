Nice Shopping: una passeggiata tra i negozi per i regali di Natale a Nizza

I principali attori economici della quinta città più grande della Francia hanno unito le loro competenze su un progetto comune federativo: la promozione del commercio di Nizza e quindi soddisfare le aspettative di acquisto della clientela locale e turistica.

Nice Shopping è il risultato di una sinergia, positiva e dinamica, che per Natale propone una situazione magica: passeggiare tra le vie di Nizza per i regali con addobbi, musica e spettacoli.

Le abitudini di consumo si sono evolute e anche le aspettative dei consumatori. Nice Shopping si vuole proattiva e nell'era del tempo. Per migliorare l'esperienza di acquisto di una clientela locale e turistica, Nice Shopping offre vantaggi privilegiati in termini di parcheggio, trasporto, consegna, offerte partner e visibilità dell'intero tessuto economico di Nizza. Una vera piattaforma di informazione, per migliorare l'esperienza di shopping ed estendere il piacere di venire a passeggiare per le vie commerciali dei nostri quartieri. Nice Shopping non lascia indietro i commercianti di Nizza e propone sulla piattaforma Niceshopping.fr una serie di strumenti a loro disposizione per aumentare l'attrattiva della propria attività e soddisfare le aspettative dei propri clienti.

Nizza è anche una meta dello shopping imperdibile garantendo l'influenza della città attraverso la sua Shopping Experience, che va oltre un semplice atto di acquisto.

Altre informazioni su

https://niceshopping.fr/it/sea-shop-and-sun/