Il 5 gennaio 2020 a Mentone il rendez-vous è un tuffo nel mare: con il Bain du nouvel An

Con il 2020 prendono il via molte inziative in Costa Azzurra, per dare il benvenuto ad un nuovo anno.

E' il caso di Mentone che sta già pensando al cimento invernale, un appuntamento per tutti i coraggiosi nella mattina della befana. Il 'Bain du nouvel an' è organizzato dal Servizio dello sport della città di Mentone con rendez vous sulla plage des Sablettes alle 11h.

I coraggiosi, appassionati ed impavidi nuotatori si incontreranno, per prepararsi, alle 9.30 alla sala Polivalente Menton Plus e l'incontro è aperto a tutti. Al termine del cimento sarà consegnata un tee-shirt in omaggio.

Informazioni Services des Sports in comune a Mentone infoline 00334 92 10 50 48 .