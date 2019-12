Ligue 1: ultima giornata, poi la pausa di fine anno

Il torneo francese di Ligue 1 arriva al giro di boa e poi scatterà il rompete le righe fino all’11 gennaio 2020 quando inizierà il girone di ritorno

La diciannovesima giornata si disputerà senza anticipi o posticipi nella sola giornata di sabato 21 dicembre.

Il Nizza cercherà di augurare, nel migliore dei modi, buon Natale ai propri supporters affrontando, all’Allianz Riviera, il Tolosa, ultimo in classifica.

Intanto è stato presentato il primo acquisto in previsione del calciomercato invernale, si tratta dell’esterno sinistro Riza Durmisi, di cittadinanza danese, ma di origini albanesi, proveniente dalla Lazio.

Pochi chilometri più in là il Monaco riceverà, in un incontro certo non facile, il Losc Lille, mentre il Marsiglia disputerà un vero e proprio derby col Nimes.

Incontro drammatico, in chiave salvezza, quello che opporrà il Digione al Metz, mentre il Paris Saint Germain chiuderà il suo girone di andata ricevendo l’Amiens.

Interessanti, ai fini della classifica generale anche Rennes – Bordeaux e Reims – Lione. Completano il tabellino: Montpellier – Brest e Nantes – Angers.

Intanto si fa rovente la situazione a Monaco: la squadra é stata eliminata, martedì sera, dalla Coppa di Lega dopo aver pèerso, in casa, per 0 a 2 ad opera del Lille. E' scattata la protesta da parte della tifoseria che ha contestato squadra, dirigenza e allenatore. A gran voce é stata chiesta la sostituzione di Leonardo Jardim alla guida della squadra. Una situazione difficile che lo svogliato pareggio di Angers, dello scorso turno di campionato, certo non aiuta.



Per la classifica generale clicca qui