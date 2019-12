Acquisti scarpe online: ecco i modelli Adidas più richiesti

Adidas è nata nel 1924 per dare vita a una linea di abbigliamento sportivo realizzato con materiali resistenti che si prendessero cura dell’atleta. Da quel momento, la sua produzione si è sempre evoluta, tanto da diventare uno dei brand sportivi più amato da tutti. Le scarpe sono il fiore all’occhiello dell’azienda, sempre pronta a innovare e, al contempo, a riproporre modelli storici che sono ancora tanto amati, anche dalle nuove generazioni.

Modelli di scarpe Adidas più richiesti

Dopo la sua fondazione, l’Adidas non ha mai smesso d’innovare, infatti dal 1970 ha deciso di impiegare un nuovo materiale, la gomma EVA, che riusciva a rendere le calzature confortevoli e ammortizzate. In questo modo, l’azienda è riuscita a creare delle sneakers perfette per lo sport e per il sostegno della persona. Con l’avvento del nuovo millennio e le prestigiose collaborazioni stipulate, ben presto Adidas è diventata un marchio d’abbigliamento apprezzato anche fuori dalla palestra. I suoi prodotti di punta rimangono sempre le scarpe, che negli anni sono diventate icone di stile non solo per i giovani ma per intere generazioni.





Data la grande richiesta di questi prodotti, acquistare i modelli più alla moda può essere complicato nei negozi fisici: in questi casi ci si può rivolgere alla rete e acquistare scarpe Adidas online , su rivenditori specializzati nella vendita di calzature, abbigliamento e accessori.





Attualmente, i modelli attualmente più richiesti in rete sono:





Stan Smith : scarpe molto lineari, prodotte, originariamente, solo in bianco. Il loro nome deriva da un famoso giocatore di tennis per il quale furono pensate;





Superstar : inizialmente, queste scarpe erano state ideate per il basket, infatti hanno la punta rinforzata per proteggere le dita dei giocatori che potevano subire infortuni durante le partite. Negli anni, tuttavia, sono diventate un’icona tanto che, oltre ai modelli classici bianchi con particolari di vari colori, sono state presentate anche delle edizioni speciali decorate da artisti di grande notorietà;





Ozweego : con il rilancio delle calzature definite chunky , con una struttura molto massiccia, una suola rialzata e dalle forme tondeggianti, anche questo modello, uscito per la prima volta negli anni ’90, è stato riproposto da Adidas. Si tratta di scarpe caratterizzate da uno stile patchwork , che unisce differenti tipi di stoffa, e da una suola ben ammortizzata che, contrariamente a quello che potrebbe far pensare l’aspetto, è molto leggera. Sulla tomaia si alternano il suede, una pelle scamosciata, e tessuti tecnici con una struttura a nido d’ape che permette la traspirazione del piede ;





Trainer : si tratta di scarpe adatte a tutte le generazioni, in produzione dal 1984. Inizialmente erano state pensate per il running, ma negli anni sono diventate un’icona di stile, tanto da essere prodotte in molte combinazioni di colori. La loro caratteristica principale sono i t asselli ammortizzanti che si trovano sul tallone, ideati originariamente per modificare l’assetto della scarpa a seconda del terreno e del peso della persona.





Vantaggi di acquistare le scarpe online

I vantaggi di acquistare scarpe online sono molteplici: innanzitutto, in rete si possono trovare delle offerte vantaggiose, che di rado si vedono nei negozi fisici. Inoltre, è possibile avere una scelta maggiore, acquistando modelli che, ad esempio, non sono molto diffusi in negozio oppure edizioni speciali prodotte in un numero limitato di copie. Inoltre, non è da sottovalutare la comodità di acquistare dal proprio PC, tablet o smartphone direttamente da casa o in qualsiasi altro posto ci si trovi e vedersi recapitare il prodotto da un corriere in pochi giorni. Da apprezzare anche il fatto che le scarpe che arriveranno provengono direttamente da un magazzino e che, quindi, non sono state provate da nessuno e non presentano alcun difetto dovuto all’esposizione in negozio.

Consigli per acquistare scarpe online

È bene sapere, infine che ci sono degli accorgimenti tenere in considerazione quando si acquistano scarpe online, che potranno aiutare nel trovare senza problemi il proprio numero:





Usare la tabella di guida alle taglie presente in tutti i siti;





Consultare i commenti di altri utenti che hanno acquistato la scarpa per vedere come valutano la loro calzata;





Utilizzare un sito che dia la possibilità di reso gratuito ; in questo modo, se si è indecisi tra due misure si potranno acquistare entrambe e rendere, poi, il numero che non va bene.