Capodanno a New York? Prima di partire non ti dimenticare di attivare una polizza viaggio

Desideri trascorrere il Capodanno a New York? La scelta di questa città per celebrare il nuovo anno è sicuramente emozionante sia che tu sia giovane o un pò avanti con l’età, infatti, offre molte opportunità di svago per tutti i gusti. Tra le attrazioni più belle, indubbiamente c'è la cerimonia del Ball Drop che si tiene ogni anno a Times Square. Qui migliaia di persone si riuniscono in piazza per vedere la palla gigante cadere dall’edificio One Times Square e festeggiare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno. Ma non è tutto! Per coloro che desiderino celebrare il nuovo anno in modo diverso, ci sono innumerevoli feste alle quali poter partecipare. In assoluto la festa più coinvolgente è quella a Gotham Hall, altrimenti c'è quella al Cipriani dove potrai deliziarti all'open bar per tutta la notte, ascoltando musica.

Se invece sei insieme alla famiglia, il consiglio è quello di trascorrere il Capodanno a Central Park. Qui si può festeggiare liberamente insieme ai bambini e assistere a mezzanotte allo spettacolo dei fuochi d’artificio da Bowbridge-Cherry Hill, che si trova al centro del parco. Naturalmente prima di partire per gli Usa il consiglio è quello di pianificare il tuo viaggio e soprattutto non dimenticarsi di prevedere un'assicurazione viaggio new york, indispensabile per godersi al meglio la festa senza problemi. Così potrai evitare che eventuali imprevisti ti rovinino le vacanze.

L’assicurazione sanitaria per gli Stati Uniti non è obbligatoria ma è un fattore molto importante da non sottovalutare in quanto negli USA l’assistenza medica e le cure mediche sono a pagamento, anche per un piccolo infortunio. Infatti, anche una semplice visita medica può avere costi elevati. Per questo motivo, preventivare un’assicurazione viaggio , prima di partire, può aiutarti per affrontare eventuali inconvenienti.

Trascorrere il Capodanno a New York è un’esperienza che ti può cambiare la vita, riempiendoti di una felicità travolgente e offrendoti una grande opportunità di scoprire una realtà diversa dal solito. La Grande Mela ti conquisterà il cuore con la sua innegabile bellezza e ti regalerà emozioni indescrivibili. Qui potrai assistere a uno sfavillio di luminarie che fanno brillare la città, insieme a decorazioni uniche al mondo, vetrine scintillanti e abeti addobbati in ogni angolo di questa metropoli che lascia senza fiato. E se non sei ancora stanco, la mattina del primo di gennaio la puoi dedicare a molte attività come pattinare sul ghiaccio, visitare musei, fare un delizioso brunch o goderti il panorama dal Top of the Rock.

Sono innumerevoli e interessanti le diverse cose da fare a Capodanno. In città è tutto aperto e, visto che è appena iniziato l’anno, avrai ancora più cose da fare! Dopo una nottata ricca di emozioni e il mattino trascorso a ristorarti con i brunch e divertirti a pattinare sul ghiaccio o a passeggiare in giro, per concludere degnamente il tuo primo giorno dell’anno a New York, potrai infine assistere a uno dei tanti musical di Broadway.