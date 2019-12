Entra nel vivo il Natale a Saint Jean Cap Ferrat tra mercatini, enogastronomia e eventi

A Saint Jean Cap Ferrat la fattoria di Natale ogni giorno offre vari seminari e attività. Immersa in una foresta di abeti, sotto una tenda di oltre 300 m² nel cuore del villaggio, la fattoria propone l'esperienza di un Natale in fattoria, in una calda atmosfera e in un ambiente incantevole. Workshop e momenti salienti saranno organizzati sotto la tenda durante le vacanze. Babbo Natale farà alcune apparizioni nella sua graziosa capanna di legno circondata da polli, oche, pecore, capre, pony, maiali. I cani, anche al guinzaglio, non sono ammessi nella fattoria.

Mercoledì 1 gennaio alle ore 16:00 alla Sala Charlie Chaplin è previsto il CONCERTO DEL NUOVO ANNO - Opere, operette e musical "Les Airs Inoubliables". con Christina Collier (soprano), Frédéric Diquero (tenore) Renaud Gigord (pianista) - Ingresso gratuito



Ecco elenco delle Messe

Messa della Vigilia - Martedì 24 dicembre - 18.30

Messa di Natale - Mercoledì 25 dicembre alle 18:00

Mercoledì 1 gennaio - 18:00



Sabato 28 dicembre alle 15:00 “Il ritorno del ladro di Natale”

Al Polo Nord, Babbo Natale sta preparando il suo tour con Ludo the Elf.

Babbo Natale, aiutato dai suoi elfi, completò gli ordini per i bambini di tutto il mondo.

Ma si rende conto che i giocattoli sono scomparsi ... Chi potrebbe averli rubati?

Con: Hélène Haddad e Camille Merlo

Lo spettacolo sarà seguito da uno spuntino, un'opportunità per i bambini di incontrare gli artisti e condividere le loro emozioni.

Prezzo unico: 5 €



Martedì 31 dicembre - 15:00 “Guignol & Babbo Natale vacanze”

È Natale Babbo Natale si sta attivamente preparando per la notte del 24 dicembre, il grande giorno della distribuzione dei regali ...

Un folletto pigro e pigro decide di cambiare il corso del tempo e rinvia la data del Natale in estate ... Invita la madre frustata a mandare Babbo Natale al Polo Sud e offrirgli una vacanza. Guignol e il suo amico Gnafron vengono a sapere del disastro. Saranno in grado di aiutare Babbo Natale a portare a termine la sua missione universale in tempo?

Artista: Géraldine Louviot

Lo spettacolo sarà seguito da uno spuntino, un'opportunità per