Da gennaio un solo abbonamento per tutti i trasporti pubblici

A partire dal 1° gennaio 2020 “nasce” Sudazur pass: tutte le linee di trasporto pubblico, tram, treno e bus, in un singolo abbonamento.

Per favorire l’utilizzo dei trasporti collettivi nasce un sistema che consentirà, con un solo abbonamento, di usufruire, per la zona di proprio interesse, di un abbonamento mensile a costo ridotto.



Per i pendolari il risparmio è notevole e, soprattutto, invoglia ad abbandonare l’automobile per affidarsi al trasporto pubblico.



Il territorio del Dipartimento è stato suddiviso in 7 zone.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto per singola zona o per più zone, a seconda delle necessità: il Dipartimento delle Alpi Marittime è tutto “coperto” dal nuovo servizio.

Zone 1 Pays de Grasse: euro 34;

Zone 2 Cannes Pays de Lérins: euro 41;

Zone 3 Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis: euro 27;

Zone 4 Métropole Nice Côte d’Azur + Pays des Paillons: euro 48;

Zone 5 Principauté de Monaco (a partire dal 1° settembre 2020)

Zone 6 Riviera Française: Euro 38;

Zone 7 Alpes d’Azur: Euro 30;



L’abbonamento mensile multi-zones costerà:

2 zone confinanti: Euro 63

3 zone confinanti: Euro 73

Tutte le zone: Euro 80