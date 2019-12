Nizza e i suoi presepi: Boulangerie le Capitole

Nizza è una città dai mille presepi: se ne incontrano dappertutto, nelle chiese come nelle vetrine dei negozi.

Nulla di invasivo, nessuna volontà di imporre ad altri un sentimento religioso. Anzi, l’esaltazione della multi cultura di una città aperta a tutte le lingue, le culture, le religiosi attraverso l’esaltazione delle proprie tradizioni.

Il Presepe, anzi “Lou presepi” rappresenta proprio questo.

Il ricordo della nascita in povertà di un Bambino, senza casa, senza un letto, con una mangiatoria come abitazione ed un bue ed un asinello per riscaldare l’ambiente.

Con la solidarietà di tanti e l’amore di chi comprende le difficoltà.

Montecarlonews presenta i “vari” presepi di Nizza.

Oggi è la volta di quello (diverso e particolare" , una sorta di presepe laico ed un omaggio al circo in mostra poco distante al Musée Massena) che si trova nella Boulangerie Le Capitole che si trova in Rue de France 78.