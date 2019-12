Sulle tavole francesi è giunta la Bûche de Noël

Secondo Cofidis, i francesi spenderanno in media 749 euro per le feste e di questi almeno 130 saranno riservati al cenone di fine anno e, più in generale, a preparare o acquistare cibi.

Oltre alle ostriche e al paté vi è un dolce che non può mancare sulla tavola di ogni francese: la Bûche de Noël.

La tradizione vorrebbe vederla giungere sulle tavole tra Natale e Capodanno, ma ormai i “tempi” sono saltati e già si possono acquistare. Sia quelle prodotte a livello industriale per la grande distribuzione, sia quelle artigianali che si trovano nelle pasticcerie e nelle panetterie.

La Bûche de Noël classica è un rotolo di “pasta biscotto” farcita con crema e scaglie di cioccolato, molto simile al tronchetto di San Giuseppe che in Italia si consuma a marzo. Esistono però alternative alla versione classica della Bûche de Noël: se ne possono acquistare farcite soprattutto con i piccoli frutti rossi oppure semi fredde con il gelato. Ogni versione, peraltro, è guarnita con molta glassa per ricordare il Natale e la neve.

Poi, a partire da Capodanno la Bûche de Noël sarà affiancata da un altro dolce tipico delle feste di fine anno, la galette des Rois.

Ma per quest’ultimo dolce vi è ancora tempo, per il momento sbizzarriamoci con la Bûche de Noël: quest’anno è commercializzata anche una versione al pistacchio che è proprio niente male.