Da Natale a San Silvestro col Ballet Nice Méditerranée

Il Ballet Nice Méditerranée, sotto la guida del suo regista Eric Vu-An, sarà di scena sul palcoscenico dell’Opera di Nizza fino al 31 dicembre, con Ballets: En sol/Pas de Dieux, uno spettacolo in due parti firmato da due coreografi di Broadway e Hollywood: Jerome Robbins per En sol e Gene Kelly per Pas de Dieux.

En sol , prende lo spunto dal mare: in una gioiosa comunità di bagnanti avviene un incontro tra una naiade e un tritone.

Jerome Robbins ha popone la cronaca di un amore marinaro e la musica che dà il nome all'opera: il Concerto in sol di Maurice Ravel. Deliziosamente frivola, leggera e ariosa, la coreografia si destreggia tra movimenti e posture fra allegri accenti jazz e armonie neoclassiche.



Per quanto riguarda Pas de Dieux , fu dal Concerto di George Gershwin in Fa che Gene Kelly lo creò nel 1960 per l'Opera di Parigi.

Gli dei dell’Olimpo sono annoiati dall’alto della loro immortalità: decidono quindi di gettarsi nella mischia umana. Il balletto racconta, nel modo più gioioso possibile, il viaggio di Afrodite, Eros e Zeus che rimarranno sbalorditi della vita che si sviluppa di notte a Parigi. L'amore e il desiderio sconvolgeranno l’esperienza di questi dei sulla terra.



En Sol / Pas de Dieux é proposto all’Opéra de NICE in Rue Saint François de Paule 4 nelle seguenti date: