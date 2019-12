Il 2020 della Dante di Monaco inizia con Degrado e bellezza con Mario Abis e Mario Cucinella

L’inizio del nuovo anno vede la Dante Alighieri accogliere Martedì 14 gennaio il sociologo, docente e saggista Mario Abis e il famoso architetto Mario Cucinella per confrontarsi su un tema caldo quale quello del degrado che sembra intaccare sempre più le bellezze del nostro Paese e il Mondo in generale.

Un itinerario attraverso la complessità del territorio Italiano e le sue architetture di qualità, in dialogo con esempi tratti dalla storia, nella relazione tra architettura e paesaggio, un viaggio verso il futuro indagando lo stato di fatto e proponendo una riflessione su temi di attualità come periferie, post terremoto, aree dismesse, scali ferroviari, stazioni e mobilità.

Una narrazione di opere, progetti e buone pratiche, che possano essere un’opportunità per questo Paese, una riflessione di respiro internazionale utile alle comunità di questi luoghi e una ricerca applicata per trasformare l’analisi in proposte concrete strutturali e sociologiche.

L’obiettivo è quello di definire le opportunità dei territori mediante l’architettura, fornendo esempi di un possibile approccio metodologico per una visione futura del Paese per vivere e crescere in una società che abbia consapevolezza di essere portatrice di futuro e bellezza e non di degrado ambientale.

INGRESSO 20€ - GRATUITO per i SOCI DANTE

BIGLIETTI:

SEDE DANTE 22, bd Princesse Charlotte

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS: 1h prima dello spettacolo

Seguirà CENA presso

AVENUE 31 – 31, Avenue Princesse Grace

RSVP entro l’8 gennaio

INFO E PRENOTAZIONE CENA

info.dantemc@gmail.com +377 97708947