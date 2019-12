Centinaia di prodotti “made in Nice”: un’idea regalo per Natale

Oltre un centinaio di prodotti esclusivi e ufficiali, che vanno da € 1,50 a € 190, contrassegnati con #ILoveNice, sono disponibili presso il negozio La Maison de Nice.

Nuove oggetti sono appena arrivati: bellissime idee regalo per Natale da offrire o acquistare che ricordano direttamente la città di Nizza.



Per Natale sono molte le novità: giocattoli in legno, mini altoparlanti, calze #ILoveNice, gioielli, borse in cotone vintage, candele, profumi per la casa, piccola pelletteria, saponi, schiuma per doccia, biancheria, sciarpe, stemmi, telefoni, orologi e pennarelli oltre agli occhiali da sole, magliette, tazze con il nome dei quartieri di Nizza, cappellini o prodotti da collaborazioni prestigiose con artisti e creatori locali.



I negozi ufficiali della città di Nizza sono situati alle porte del Vieux Nice, in Rue Saint François de Paule e all'interno del centro commerciale Nicétoile.



In questo periodo una “casetta” con i prodotti nizzardi è presente anche nel mercatino di Natale nel Jardin Albert 1er.



La Maison de Nice è una vetrina per promuovere il patrimonio immateriale del territorio nizzardo.

Marchi depositati come #ILoveNice, Nice Jazz Festival o Carnaval de Nice “firmano” una serie di oggetti, dai differenti costi, tutti souvenirs, originali e non contraffatti, segno anche della volontà dell’amministrazione comunale di difendere l’originalità e la qualità dei “ricordi” che recano il nome della città e richiamano le sue manifestazioni universalmente conosciute.



La boutique si trova in Rue Sainte François de Paule 19, dall’altro capo della strada che conduce al mercato di Cours Saleya, di fronte al Jardin Albert 1er, occupa direttamente dipendenti della Métropole ed è aperta tutti i giorni della settimana dalle 10,30 alle 18 tranne la domenica quando chiude alle 15.