Grand Ballet de Kiev a Mentone l'8 gennaio 2020 per uno 'Schiaccianoci' imperdibile

Lo Schiaccianoci è un incantevole balletto in due atti di Ciajkovskij. Certamente una delle musiche di balletto più popolari e popolari oggi. Con "Le Lac des Cygnes", è tra le opere più conosciute, più interpretate e famose del repertorio classico.



La storia è ispirata alla versione di Alexandre Dumas del racconto di Hoffmann. Una vera favola sulla transizione dall'infanzia all'adolescenza, Lo schiaccianoci si basa sul tema immortale dell'amore e delle forze del male.



Alla vigilia di Natale, Clara riceve uno schiaccianoci da suo zio. Durante la notte, inizia un meraviglioso paese delle fate: nel soggiorno i giocattoli prendono vita e lo schiaccianoci si trasforma in un principe ...



Questo spettacolo è un piacere per tutti gli ammiratori della danza. La straordinaria esibizione degli artisti del famoso Grand Ballet di Kiev non lascia indifferenti nessuno.



Un incontro per tutta la famiglia, grandi e piccini, una toccante e meravigliosa sinfonia di danza, un capolavoro del balletto classico.





Video: https://youtu.be/yWgmbWQgW7o





