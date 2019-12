Caro Babbo Natale….

Si scrivono ancora le lettere a Babbo Natale?

Vi è ancora l’abitudine, nel mondo cattolico, di indirizzare una letterina a Gesù Bambino come si faceva qualche decennio fa?

Forse un giorno le statistiche ce lo diranno, magari saranno le Poste francesi a svelarci il numero di missive ricevute attraverso il servizio che hanno inaugurato a fine mese.

Sarebbe interessante leggere queste letterine, scoprire cosa scrivono i bambini, non solo quali sono i loro desideri, ma anche le loro considerazioni. In una società nella quale tutto scivola, tutto dura lo spazio di un tweet, tutto viene ingrandito e rimpicciolito nello spazio di pochi minuti, comprendere gli intimi ragionamenti della generazione più giovane servirebbe a continuare a sperare in un domani diverso, migliore, meno superficiale di quello che stiamo vivendo.

Una lettera nella quale i valori non siano quelli del conto in banca, le aspirazioni non siano solo quelle ad un “posto” in prima fila, la bellezza non coincida con la pagina patinata di una rivista di moda, l’appagamento non trovi ragione solo nell’ultima creazione dello chef pluri stellato.

Una letterina scritta guardando verso il cielo, ammirando le stelle, pensando che sotto quella meravigliosa volta vivono, si sbattono, gioiscono, pregano, soffrono, si entusiasmano esseri umani e non figure di un video gioco.

Una letterina che serva anche solo ad augurare Buon Natale, senza secondi fini, non perché usa farlo, non per adeguarsi alla moda, ma perché si sente la necessità di creare un rapporto con i nostri simili per urlare ad un mondo sordo e forsennato che una letterina lasciata nella cassetta delle lettere di Babbo Natale può essere scritta non solo per chiedere doni, ma anche per augurare a se stessi e agli altri che questa notte sia veramente santa, innanzi tutto dentro di noi.