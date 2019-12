Non può mancare, il giorno di Natale, sul tavolo dei francesi.

Assieme con le ostriche e lo champagne, il paté e la baguette.

Si tratta del tipico dolce natalizio, la “bûche”. Eccola in tre diverse versioni come la propone Frederic Roy, il panettiere – pasticcere di Rue de France 78 a Nizza che, secondo alcuni media, è uno dei “francesi dell’anno” per la sua battaglia a favore del marchio “croissant tradition” e delle produzioni genuine ed artigianali.