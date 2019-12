Pioggia di denaro sul Théâtre National de Nice

Il Ministero della Cultura ha appena concesso un contributo eccezionale di 500 mila euro al Teatro Nazionale di Nizza ed ha incrementato di 150 mila euro il contributo annuale a partire dal 2020.

Pronta la reazione di Christian Estrosi: “Sono lieto per questa decisione che consentirà al Théâtre National di raggiungere i suoi obiettivi, sotto la guida di Murielle Mayette-Holtz, appena nominata al vertice dell’istituzione.

Sviluppare un luogo di riferimento nazionale per lo sviluppo del teatro e delle arti dal vivo per tutti i pubblici, questa è l'ambizione che intendo per il Théâtre National de Nice”.



La città di Nizza, dal suo canto, sovvenziona il Teatro Nazionale di Nizza con 1.520.000 euro all'anno.