Natale è la festa dei bambini, Natale è la festa dei cuori semplici, Natale è la festa della famiglie.

Una giornata che aiuta a cercare se stessi, a scoprire sentimenti che la vita di ogni giorno nasconde sotto la polvere di mille incombenze.

Un momento di riflessione, nella serenità delle case, con il calore delle persone care.

Un'occasione per guardarci attorno, per scoprire che non siamo soli in questo mondo: che mille “Natali” oggi si vivono a latitudini diverse, con eguali sentimenti.

Il “Buon Natale” di Montecarlonews è formulato col cuore, attraverso le immagini del Presepe "italiano all'estero" che la nostra collaboratrice Olivia Cavallera ha creato, personaggio dopo personaggio, con l'amore di chi sa che in questa rappresentazione é racchiusa la storia dell'umanità, a qualsiasi latitudine ci si trovi, qualunque sia il credo religioso o il colore della pelle.

Buon Natale!