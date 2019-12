“Noir de monde”: un Natale eccezionale a Nizza

“Noir de monde”, è un’espressione francese che si utilizza quando la folla è davvero trabocchevole.

Ebbene, non vi era altra espressione, per i francesi, per descrivere Nizza la giornata di Natale.

Folla nel centro storico, nel Vieux Nice, folla sulla Promenade e sul Quai des Etats Unis, folla lungo al Promenade du Paillon, alle fontane e nel villaggio in Place Massena.

Una vera ciliegina sulla torta di un anno turisticamente eccezionale .

Il giusto premio per una città che ha compiuto, in questi anni, un enorme sforzo per imporsi come una delle grandi capitali del turismo mondiale.

Tanta gente a visitare i tanti presepi esposti nelle chiese, compreso quello gigante in Place Rossetti, tutto esaurito nei bar e ristoranti nel Vieux Nice e lungo la Promenade.

Clima eccezionale, tanto sole, assente il vento, tanti si sono concessi un bagno fuori stagione.

Oggi in Francia non è festa, ma sarà difficile accorgersene: vacanze scolastiche e tanti turisti continueranno a contraddistinguere queste giornate.