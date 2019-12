Dogliani: gusto e vini di Langa nel veglione di San Silvestro. Ecco le proposte per Capodanno

Saranno i prodotti tipici della tradizione piemontese e i grandi vini di Langa i protagonisti del Veglione di San Silvestro a Dogliani: è tutto pronto per la quinta edizione del Capodanno in Langa, sotto la regia di Sergio Taricco.

Sono quasi esauriti i posti a tavola per l’atteso evento del 31 dicembre, e per questo, l’organizzazione ha convenzionato alcuni ristoranti della zona con l’obiettivo di ampliare l’offerta riservata a residenti e turisti, per un Capodanno di gusto e divertimento unico in provincia di Cuneo!

MUSICA E SPETTACOLI

Per coinvolgere e scatenare le migliaia di partecipanti, sono previste dieci ore di spettacoli non-stop in tre strutture riscaldate.

Annunciata la scorsa settimana la presenza in consolle di Elena Tanz, miss “lento violento”. Il super ospite della notte più lunga dell’anno sarà Roberto Molinaro, dj e producer torinese che ritorna a Dogliani, dopo aver fatto ballare tutti alla prima edizione del “Capodanno in Langa”.

In consolle anche Matt Joe, reduce dal successo dell'album "Musica da Giostra". Completano il dream team artistico i “Tuttafuffa”, giovani ma esperti dj dalle selezioni imprevedibili. La parte live dello spettacolo vedrà sul palco i Settesotto, band supergettonata negli ultimi anni, con all’attivo centinaia di date in tutto il Nord Italia. Per gli amanti del liscio, nel salone polivalente si esibiranno Alex e la band.

SPONSOR IN TAVOLA

L’organizzazione di Sergio Taricco può avvalersi di una serie di partner del settore enogastronomico che ha creduto nella scommessa lanciata a Dogliani con grande successo 5 anni fa. Duchessa Lia darà il nome al palatenda principale, capace di ospitare fino 4 mila persone, che potranno degustare i vini di Santo Stefano Belbo. Completano il gruppo dei partner dell’edizione 2019 Galup, Valdibà, Podere Luigi Einaudi, Sisea, Derby, Biemmedue, Roero Isalmenteo, Sicurezzza formazione, Olivetti, Panelba, Cuneoisolanti.

NUOVE COLABORAZIONI

Per la parte artistica e l'attività di promoting, la grande novità è l'ingresso nel Capodanno in Langa di “Wake Up” (affermatissimo festival monregalese) e di Caveau Club – Alba (locale che non necessita di presentazioni), marchi di sicuro richiamo, soprattutto per il pubblico giovane.

SERVIZI E COSTI

Un’area bimbi con personale qualificato sarà dedicata alle famiglie che vogliono godersi la magia del Capodanno restando insieme ai più piccoli, in un ambiente festaiolo, ma protetto.

Possibilità di partecipare, con ticket dedicato, solo all'evento disco a partire dalle ore 23.

Per costi, info e prenotazioni, Sergio Taricco: 347-0193483.