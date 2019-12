Fuochi d’artificio e concerti a San Silvestro e Capodanno: ecco tutti gli appuntamenti della Costa Azzurra

San Silvestro e Capodanno all’insegna dei fuochi d’artificio e dei concerti: la Costa Azzurra si rivela una fonte inesauribile di iniziative in grado di soddisfare tutte le esigenze.

Tanti ristoranti, molti villaggi di Natale, tante luci e molta musica: l’ambiente natalizio certo non manca.