Un volantino pubblicizza dove acquistare la droga a Nizza

I fatti innanzi tutto: la sera di Natale in un grande parcheggio custodito di Nizza, quello dell’Acropolis, multipiano aperto giorno e notte e video controllato, sono comparsi, sotto i tergicristalli delle vetture, dei volantini pubblicitari di color giallo.

Fin qui nulla di strano, il fatto è che l’oggetto pubblicitario era la droga con indicati il luogo ove reperirla e persino i costi dei”prodotti”.

Si va dai 10 euro per la cannabis (“moula”) ai 20 per l’ecstasy (“MDMA”) con tanti di indicazione della rotonda ove era possibile reperirla.



Pronta la reazione da parte della polizia, della magistratura e del comune di Nizza con un comunicato, emesso nella giornata di Santo Stefano dal sindaco Christian Estrosi che preannuncia una denuncia nei confronti degli autori, chiede l’intervento delle autorità e mette a disposizione le video camere e i filmati per individuare il responsabile del volantinaggio.



Nulla di eccezionale.

Se non che il dubbio sulla veridicità del volantino e sul fatto che siano stati gli spacciatori di droga a redigerlo e diffonderlo cresce di ora in ora.

Il luogo indicato per lo spaccio esiste veramente ed è conosciuto dai consumatori, le tariffe sono quelle in uso (nessuna promozione, dunque).



La domanda : perché attirarsi le sicure ire della polizia e subire ulteriori controlli rispetto a quelli che già normalmente avvengono?



Allora la mente corre ad altre situazioni che con la droga poco hanno a che fare.

L’argomento è uno di quelli “sensibili” in vista delle elezioni di marzo e qualcuno potrebbe cercare di “drogare” la campagna elettorale con iniziative estemporanee.



E’ il dubbio che si affaccia in queste ore e che i filmati potrebbero aiutare a risolvere.