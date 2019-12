Il fine anno come abbiamo già descritto in uno degli articoli più letti di questo dicembre (leggi qui) presenta tante occasioni di divertimento in Costa Azzurra con fuochi d'artificio sia il 31 dicmebre che il primo gennaio.

A spiazzare tutti, con una iniziativa intelligente per i turisti e non solo è Beaulieu sur Mer che annuncia i suoi fuochi il 2 gennaio alle ore 18.

Tutti in piazza Marinoni nel bel borgo della Costa Azzurra per vivere le emozioni della festa anche il 2 gennaio.