Cenone di Capodanno a Nizza: non vi è che l’imbarazzo della scelta

Cenare a Nizza la sera di San Silvestro: non vi è che l’imbarazzo della scelta. Attendere il nuovo anno in compagnia, fra ostriche e paté gustando un flute di champagne: la spesa varia di molto a seconda dei locali, ma, in molti casi, è assolutamente abbordabile.

Buona parte dei ristoranti del centro cittadino, tra Place Massena e il Vieux Nice propone menù à la carte, nel senso che prezzo e portate variano secondo i gusti e il portafoglio di ognuno.

La stangata, ovviamente, viene più dalle bevande che non dai piatti, ma è sufficiente essere un poco accorti e dare uno sguardo attento ai prezzi.

Si tratta di una particolarità tutta nizzarda, anche perché, ad una certa ora, si esce dai ristoranti e ci si ritrova sulla Promenade o nelle piazze festeggiare e, anche se è vietato, a lanciare in cielo qualche petardo colorato.

Buona parte dei nizzardi trascorrerà la notte di capodanno in casa e riserverà le uscite al jour de l’an, come viene chiamato il capodanno.

Sono comunque molti i ristoranti che propongono menù a prezzo fisso, con prezzi che variano da 50 euro fino a 150 euro, musica dal vivo compresa.

Soprattutto lungo la Promenade e in Cours Saleya, oltre che nelle stradine del Vieux Nice: non vi è che l’imbarazzo della scelta.

Il menù che propone uno dei più ricercati ristoranti nizzardi, la Rotonde, che si trova all’interno del complesso dell’Hotel Negresco, costa 95 euro , senza le bevande.

Questo quanto si potrà gustare a pochi metri dalla Promenade des Anglais in uno degli hotel più celebri al mondo:

Pressée de foie gras de canard et canard fumé, gelée au thé Lapsang;

Loup grillé, topinambour en barigoule au parfum de cédrat;

Filet de bœuf en croûte, pomme écrasée à la truffe noire et chou vert;

Pavlova aux poires safranées et noisettes torréfiées.



La Petite Maison, tipico ristorante alla moda di Rue Saint François de Paule, nel Vieux Nice, meta preferita dai vip propone questo menù a 82 euro:



Apéritf

Kir champagne et ses amuses bouches

Entrées

Foie gras de canard mi cuit aux poires, gingembre et citron vert, petit pain aux fruits;

Duo de coquillages:Noix de Saint-Jacques lutée, aux petits légumes et beurre aux épices thaï. Huitre jeunes pousses d’épinards et sauce hollandaise au safran.

Plat

Pavé cerf braisé, sauce au cognac et châtaignes, mille feuilles de pommes de terre aux cèpes;

ou

Turbot braisé, sauce au champagne, purée de pommes de terre rubis et flan d’artichaut;

Dessert

Dessert de la nouvelle année

Le bevande sono naturalmente a parte.