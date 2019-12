Il libro Cuore sbarca in municipio a Nizza

“Faceva la quarta elementare. Era un grazioso fiorentino di dodici anni, nero di capelli e bianco di viso, figliuolo maggiore d’un impiegato delle strade ferrate, il quale, avendo molta famiglia e poco stipendio, viveva nelle strettezze”: così inizia sul libro Cuore di De Amicis il racconto dedicato al “Piccolo scrivano fiorentino”.

Sono trascorsi anni ed anni e il libro “Cuore” a scuola nemmeno lo si legge più, ma a Nizza qualcuno deve averci pensato.

Perché in Municipio è stata creata la figura dello “scrivano”: nulla a che vedere col piccolo figlio di un impiegato delle ferrovie, si tratta di un funzionario pubblico che, solo su appuntamento, si metterà a disposizione dei cittadini per aiutarli a scrivere lettere, a sottoscrivere petizioni rivolte alle pubbliche amministrazioni, a predisporre dossier, a risolvere questioni burocratiche ad inoltrare ricorsi contro le multe.

Con un’eccezione: nulla che riguardi tasse e denunce dei redditi.

Una figura che esordisce in questi giorni, che ha il proprio ufficio in Municipio nel Vieux Nice e che si può contattare per ottenere un appuntamento telefonando al numero 04 97 13 20 00.

Fra i suoi compiti anche quello di supportare e consigliare in varie procedure amministrative e di fare riferimento agli organi competenti se la richiesta non rientra nelle competenze comunali.

Insomma se la prima dedizione del romanzo per ragazza scritta da Edmondo De Amicis fu pubblicata nel 1886, nel 2019 a Nizza si rispolvera la figura dello scrivano per aiutare le persone nei difficili ed a volte anche tortuosi iter della burocrazia.