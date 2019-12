Musica e Luci domenica 29 dicembre al Palais de l'Europe di Mentone

Organizzata con il patrocinio del dipartimento delle Alpi Marittime e dalla città di Mentone con il sostegno di varie associazioni la serata di Luci e Musica di domenica 29 dicembre al Palais de l'Europe di Mentone si presenta affascinante come nelle precedenti edizioni



LUCE dovuta all'accensione delle Luci Chanukah con la partecipazione di molti religiosi per dare un senso di fraternità. Ospite d'onore di questa edizione sarà il rabbino capo di Francia, Haïm Korsia; sono previsti molti rappresentanti regionali delle religioni.



MUSICA, perché seguita da un concerto inedito di SARINA, una giovane cantante dalla voce eccezionale, con la partecipazione di Ilan Abou al basso.



L'artista di 24 anni scrive e compone le sue canzoni, creando quelli che lei chiama "ponti" tra la musica che canta e ama fin dall'infanzia: canto lirico, varietà e World Music.



Cieca, usa la musica per mostrare un mondo in cui i sogni e l'immaginazione si fondono con la realtà





18.30-19.15: conferenza stampa. Soggiorno Paesi Bassi / Palazzo d'Europa



---



19:30 - 20:30: illuminazione ecumenica di candele Hanukkah



---



20:30: concerto SARINA - teatro Francis Palmero / Palais de l’Europa.







Info e prenotazione



Ufficio turistico: 04 92 41 76 95



Prezzo: 25 €