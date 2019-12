Alberto di Natale seconda vita: posalo a Villeneuve Loubet e avrai in cambio del terriccio fertilizzante per le tue piante

La città di Villeneuve Loubet ha deciso di dare agli alberi di Natale una seconda vita proponendo di depositare il loro albero di Natale senza borsa, né decorazione nel parcheggio del polo culturale Auguste Escoffier (vicino all'Ecarcarc) e di recuperare in cambio "Terra" molto utile per proteggere le piante in inverno, una sorta di terriccio per piante. Questa operazione è organizzata dal Sindacato congiunto per il trattamento e il recupero dei rifiuti (UNIVALOM), il cui territorio si estende in particolare al comune di Villeneuve Loubet.



Deposito di abeti dal 2 al 28 gennaio

Parcheggio del centro culturale Auguste Escoffier (vicino all'Ecarcarc)

Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 17:00



Recupero di materiale triturato sabato 1 febbraio

All'Ecarcarc, 269 Allée René Cassin

Dalle 10 alle 13



Su previa registrazione al 04. 92. 02. 63. 50

Per e-mail a service-environnement@mairie-villeneuve-loubet.fr