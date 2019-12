Non solo vischio…gemme e mimose al mercato dei fiori

Poche ore e finirà il 2019.

Il mercato dei fiori di Place Gautier a Nizza si prepara a San Silvestro ed a Capodanno con tanto vischio in vendita.E’ esposto un po’ in tutte le bancarelle e non costa nemmeno poco.

Ma…c’è una novità.

I fiorai guardano sempre avanti e la natura dà loro una mano: così il mercato si è arricchito di due nuovi colori. Il rosa tenue delle prime gemme e il giallo delle mimose.

Insomma, anche se siamo in pieno inverno e solo da pochi giorni, già si guarda alla primavera. La preannunciano le gemme e le mimose.

Intanto…baciamoci sotto il vischio che a mezzanotte del 31 dicembre la tradizione lo impone.