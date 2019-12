Grazie 2019! Si chiude un anno eccezionale per Nizza e la Costa Azzurra

Grazie 2019: la Costa Azzurra e Nizza, la sua capitale, salutano, nel modo migliore, l’anno che si sta per chiudere.



Le presenze turistiche hanno registrato dati in notevole espansione che sottolineano la validità della strada che la città e il suo territorio hanno imboccato nell’ultimo periodo, dando forte impulso alla cultura, all’ambiente, alla mobilità ed alla qualità della vita.



Una strada fatta di accoglienza, di capacità di aprirsi ad un turismo sempre più cosmopolita, ma anche l’abilità nel saper intercettare finanziamenti francesi ed europei per dare ulteriore impulso all’economia, all’occupazione ed alla ricerca.



Il tram i cui lavori sono appena terminati, i bus ecologici, i lavori di difesa delle spiagge, l’estensione degli spazi verdi, la trasformazione delle corsie destinate ai bus in piste ciclabili rappresentano la concreta attuazione di scelte importanti per quel “Mieux vivre” che non è certo, almeno a Nizza, un mero slogan.



Un anno a tutto tondo, vissuto con intensità da una città che ha saputo dimostrarsi coesa, unita, forte grazie ad un enorme gruppo di volontari che, in ogni campo, agiscono a favore degli altri.



Sono segnali forti anche per le altre città: il completamento della Promenade des Anglais, la sua messa in sicurezza, denotano come non si sia perso di vista né dimenticato l’attentato del 2016, una ferita ancora aperta che ha offeso la città, ma che ne ha anche stimolato la reazione.



Per il momento Nizza ringrazia il 2019 con le luminarie, con festeggiamenti contenuti e con la consapevolezza di aver raggiunto la dimensione di grande città turistica europea e di capofila di quanti non vogliono cedere alle tentazioni di imboccare scorciatoie destinate a far venire meno quei valori che sono alla base della cultura del nostro continente.