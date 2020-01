Buon Anno…Mediterraneo!

L’alba di un nuovo giorno e di un nuovo anno ci ha accolti sulle rive del Mediterraneo. Un mare importante, un mare che ha visto la nascita di tante civiltà e che è oggetto di tante inciviltà. Un mare che dà la vita, che ha visto germogliare culture diverse, ma che è anche luogo di morte e di disperazione.

L’alba di un nuovo giorno e di un nuovo anno ci ha accolti a Nizza e sulla Costa Azzurra, terra di dolce vita, ma anche luogo di speranza per quanti hanno trovato ospitalità, in epoche diverse, per lavorare e vivere. La via del sale che dalle montagne alle spalle della città portava fino al mare era una strada percorsa da tante persone alla ricerca di un tozzo di pane per vivere e per far vivere la propria famiglia.

Cambiano i tempi, cambiano le situazioni, ma quel mare continua a rappresentare una speranza di vita e di futuro per tanti e continua ad essere violentato da chi uccide esseri umani approfittando della loro disperazione o inquina approfittando dell’incapacità a proteggere un bene che è comune a tante nazioni ed a tante popolazioni.

Da questo mare, che è il mare nostrum dei latini, Montecarlonews augura e si augura buon anno con la speranza che questo 2020, che è appena nato, sia un “anno buono” per tutti quanti e che questo mare diventi simbolo di pace e di speranza per uomini e donne di “buona volontà”.