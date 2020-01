Aveva solo dodici anni e si chiamava Amie…

Si chiamava Amie, aveva dodici anni. Tifava per la nazionale francese di calcio: una sua foto, lo scorso anno, la ritraeva con la bandierina in mano e i colori blu bianco e rosso pitturati sulle guance.

Agli Europei del 2016 aveva gioito per le vittorie della sua squadra e poi aveva sofferto per la sconfitta contro il Portogallo nella finalissima.

Mai avrebbe immaginato che, nemmeno un mese dopo, sarebbe morta, dopo una serata trascorsa con gli amici, in un giorno di festa con tanta musica e i fuochi d’artificio. Un camion bianco l’ha uccisa e aveva solo 12 anni.

Non si sono dimenticati di lei i suoi genitori e gli amici e, nel punto dove è stata uccisa, di fronte alla Plage du Forum un abete è stato addobbato per farle compagnia. C'é anche un piccolo munumento in legno che invoca la pace, in tante lingue.

Amie non c'é più, é morta a soli dodici anni, uccisa dalla cattiveria e dalla vigliaccheria, ma il suo ricorso si perpetua sulla Promenade davanti al mare azzurro che i suoi occhi più non possono vedere.

Ma la sua fotografia é un monito per tutti.