Lotta al terrorismo: l'Europa si fida di Nizza

La Commissione europea ha designato il consorzio sostenuto dalla città di Nizza per avviare la creazione di un centro di competenza dell'Unione a favore delle vittime del terrorismo.

Il finanziamento della durata di due anni presenta un budget di un milione di euro.



Il consorzio è composto dall’associazione Victim Support Europe, associata alla Fondation Lenval, dall’Association française des victimes du terrorisme (AfVT) e dal Centre hollandais ARQ ed è sostenuto dalla Ville de Nice.

La missione generale di questo Centro sarà di aiutare gli Stati membri dell'Unione Europea a mettere in comune le risorse e migliorare i meccanismi di sostegno alle vittime del terrorismo.



Christian Estrosi, sindaco di Nizza, ha così commentato il finanziamento:

"Ancora una volta, l'Europa si fida di Nizza e dei suoi partner per realizzare politiche pubbliche innovative e concrete. La nostra città ha assunto la leadership europea nella lotta per proteggere meglio gli spazi pubblici e proteggere e sostenere meglio gli abitanti. Perché Nizza, attraverso la sua storia, il dramma che ha vissuto e la forza che ha saputo liberare per affrontarlo, ha un know-how, una forza e una competenza che vanno oltre i confini per aiutare le vittime nella loro capacità di recupero".



Questo progetto pilota, sostenuto dal Ministero della Giustizia, consentirà, dal 2020 e per due anni, di istituire una piattaforma comune tra tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, che offrirà in particolare formazione ai funzionari del servizio pubblico ed al personale mettendoli in grado di entrare in contatto con le vittime.



La piattaforma è destinata a trasformarsi in un centro di competenza per gli operatori sanitari, in particolare sugli aspetti della psicotraumatologia per consentire a tutti di sapere come gestire efficacemente queste sindromi.



Il Centro avrà, inoltre, una missione consultiva presso la Commissione europea, in grado di avanzare proposte concrete per migliorare il coordinamento tra gli Stati membri sui sistemi di supporto alle vittime e per creare un Centro europeo di coordinamento per le vittime del terrorismo che Nizza vorrebbe ospitare.



La città di Nizza ha, da tempo, moltiplicato le iniziative a livello europeo a favore delle vittime e degli psicotraumi legati agli attacchi.



Il 29 settembre 2017, Christian Estrosi ha lanciato la Dichiarazione di Nizza con l'obiettivo di coinvolgere meglio i rappresentanti eletti locali, principalmente dell'Europa e del bacino del Mediterraneo, nella lotta contro il terrorismo e nella protezione degli spazi pubblici.



Sessantadue sindaci delle principali città di diciannove Paesi diversi hanno firmato da questo invito. La città di Nizza ha anche ospitato la visita del commissario europeo per la Sicurezza Julian King in tre occasioni, in particolare in occasione della presentazione dei primi risultati del programma 14/7 sui bambini che sono state vittime dirette o indirette dell’attentato.

L'ottavo congresso internazionale per le vittime del terrorismo, organizzato dall'Associazione francese delle vittime del terrorismo, si è tenuto a Nizza lo scorso novembre.