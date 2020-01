Il 5 gennaio alla Chapelle des Carmes du Boulevard d’Italie à Monaco si eisbirà il “Soleil de Naples”, 3 tenori dell’Opéra de Monte-Carlo e Pauline Descharmes al piano per interpretare canzoni partenopee e musiche di inizio anno

Ingresso libero con offerrte per il gruppo umanitario “Le 💓 sur la main 06” e per le famiglie napoletane in difficoltà.