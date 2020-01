Una folla immensa in conca per festeggiare Capodanno

A un mese dal grande successo dell’Open Season nella Conca con i grandi artisti Random, Shade, Fred de Palma, Gabry Ponte, la stazione turistica del monregalese ha rivissuto un’altra notte da “tutto esaurito”.

Nonostante il SOLD OUT annunciato, con la società che sconsigliasse di non salire, fiumi di persone hanno raggiunto la stazione e festeggiato il nuovo anno in Conca. Non c’era spazio per uno spillo attorno al palco allestito nel cuore della stazione. Anche stavolta il mix messo a punto dal team della Prato Nevoso spa ha funzionato: gli animatori di RDS hanno infiammato la conca, seguiti dal grande spettacolo con i fuochi d’artificio che hanno accompagnato il countdown per l’arrivo del 2019.

Si è ballato tutta la notte, in un clima di festa e divertimento, per rispettare l’etichetta di “party più atteso delle Alpi”. Un San Silvestro nel segno della musica, aperto dalla tradizionale fiaccolata dei maestri di sci. Il divertimento – assicurano alla Prato Nevoso spa – è garantito anche nei prossimi giorni e non solo, il calendario eventi infatti è ricco per ogni età ed esigenza per tutta la stagione!