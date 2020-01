Dimmi che donna sei e ti dirò che gioiello Rensi scegliere

Non è per nulla facile trovare i gioielli giusti, oggi però viene in tuo aiuto anche l’armocromia. In base al sottotono di pelle, colore di capelli e occhi, ti viene assegnata una stagione che comprende i colori che ti donano di più e anche i materiali e le pietre che ti valorizzano. Su www.rensiweb.com trovi i preziosi più belli per valorizzare la tua immagine nelle diverse occasioni d’uso.

Quante volte ti sarà capitato di acquistare un gioiello ma poi non metterlo perché non ti dona? Per evitare questo rischio, segui anche tu le regole dell’armocromia così sarai sfavillante e risparmi anche denaro. Per scoprire come orientarti meglio durante la scelta dei gioielli Rensi, leggi subito questa breve guida.

I gioielli per la stagione estate

In poche parole, le caratteristiche di chi appartiene alla stagione estate secondo l’armocromia sono la pelle chiara, gli occhi chiari e i capelli biondi, anche non per forza naturali. La scelta dei gioielli Rensi deve essere fatta per trovare un mix che valorizzi e illumini il tuo incarnato. A molte la soluzione ideale potrebbe sembrare l’oro, ma è sbagliato. I gioielli devono essere in argento oppure oro bianco perché fa risaltare le tue peculiarità. Punta sui contrasti per far risaltare il gioiello poiché il ton sur ton non è l’ideale. Via libera alle pietre rosse come rubini e coralli ma anche a quelle sui toni verde – blu come lapislazzuli e zaffiri.

I gioielli giusti per la donna primavera

Senza complicare troppo le cose, la donna primavera ha un colorito dorato, capelli castani – magari anche con riflessi biondi o rossi – e occhi nocciola, verdi oppure azzurri. I gioielli Rensi che fanno per te se appartieni a questo gruppo, sono quelli in oro giallo. Il più prezioso dei materiali in assoluto ha il potere di donare maggiore luce al tuo incarnato. L’oro giallo è sicuramente immancabile nel tuo portagioie perciò ogni accessorio dovrà essere di questo materiale: dall’orologio all’anello, dalla collana agli orecchini senza alcuna eccezione. Volgi il tuo sguardo a gioielli con pietre quali ametiste, zaffiri, acquemarine e anche turchesi.

I gioielli per la donna autunno

Secondo l’armocromia, la tua stagione è l’autunno se hai capelli rossi, castano-rossicci e occhi verdi o marroni. I gioielli che dovresti indossare per valorizzarti sono in oro giallo o anche in oro rosa. Per le pietre, puoi andare a contrasto con smeraldo, ametista e topazio oppure per armonia con coralli e ambra.

I preziosi migliori per la stagione inverno

Per farla breve, appartieni alla stagione inverno se hai un incarnato chiaro, pallido, diafano con capelli scuri e occhi marroni oppure verdi – azzurri. I gioielli che fanno per te se sei in questa categoria, sono con montatura in oro bianco, argento o platino. Può andar bene anche un prezioso nel classico oro giallo. Per quanto riguarda le pietre, orientati su quella dai colori che spiccano come rubini, smeraldi, giada, topazio e anche turchese. Quest’ultime sono le più indicate se hai gli occhi con una sfumatura verso il blu perché la accentuano ulteriormente, soprattutto se si tratta di orecchini o collane perché vicini al volto.