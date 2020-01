Occhio a Facebook, il fisco (francese) ci guarda!

Attenzione a farsi belli sulla rete sociale, se si possiede qualche bene o si svolge qualche attività in Francia e si nasconde al fisco un reddito che dovrebbe essere tassato.

E’ una delle novità che ogni mese di gennaio porta con sé assieme con le manovre di inizio anno: in Francia vi sarà, per tre anni in forma sperimentale, l’utilizzo dei social da parte dei funzionari del fisco per cercare di individuare gli evasori.

La fotografia a fianco di un’auto di lusso o quella di un costoso viaggio all’estero, quando il reddito dichiarato non lo consentirebbe, il commento sul mancato pagamento di un affitto da parte di un inquilino che paga in nero o quello delle condizioni di un alloggio affittato senza che il proprietario si sia peritato di informare l’ufficio imposte.

La pubblicità della disponibilità ad un affitto di breve durata tramite i social, come avviene sempre più spesso: le occasioni saranno tante per i funzionari delle imposte per cercare di stanare gli evasori e costringerli al pagamento di quanto dovuto.

Una riforma che in Francia darà sicuramente i suoi risultati perché se “veramente” si vuole colpire l’evasione gli strumenti ci sono.

Anche quello di analizzare e prendere lo spunto da una fotografia o da un commento postati, senza pensarci troppo, su qualche social.