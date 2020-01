Gli spazi e i volti del Parco Nazionale del Mercantour

Per concludere l’anno di festeggiamenti per i suoi 40 anni, il Parco Nazionale del Mercantour, in collaborazione con il Consiglio Dipartimentale delle Alpi Marittime, propone una mostra fotografica, aperta fino al 12 Gennaio 2020 , nell'Espace Lympia di Nizza.

Organizzata su due livelli, la mostra presenta il lavoro di Eric Lenglemetz e Noëlie Pansiot relativo al progetto "Parole e volti del Mercantour".

Ritratti in bianco e nero e audio e testimonianze scritte dei residenti del Mercantour danno il benvenuto al piano terra dell'edificio.

Al secondo e terzo livello, vengono presentate le foto dei paesaggi del Mercantour, raccolte da Emmanuel Juppeaux durante la Grande Traversée du Mercantour (GTM).

Le due parti della mostra sono complementari e rappresentative della ricchezza del Parco Nazionale del Mercantour.

Un viaggio cullati dalle storie di quanti raccontano il loro Mercantour fedeli alle proprie saggezze, convinzioni e all'eredità delle generazioni precedenti.

Una testimonianza della natura e degli infiniti contrasti dei paesaggi del Mercantour.

L’Espace Lympia si trova sul Quai Entrecasteaux n. 2 al porto di Nizza.