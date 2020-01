Domenica al via la ventunesima edizione della Prom'Classic

E’ la “classica” di apertura dell’anno per Nizza: la ventunesima edizione della Prom'Classic verrà disputata, sulla Promenade des Anglais, domenica 5 gennaio.

È la corsa perfetta, per gli atleti e per gli amatori, per rimettersi in sesto dopo le vacanze di fine anno. Si disputa sulla distanza ideale di 10 km: è aperta a tutti, a partire dai 16 anni. Lo scorso anno gli iscritti superarono gli 8 mila, quest’anno l’asticella è già stata superata.

La partenza è fissata alle 9 sulla Promenade des Anglais a Nizza e i partecipanti saranno divisi in sei gruppi. L’arrivo avverrà sul Quai des Etats Unis.

I record da battere sono fissati in 28'38' per gli uomini (record conseguito nel 2007) e in 32'21'' per le donne (registrato nel 2014). Lo scorso anno il primo classificato fra gli uomini fu Chahdi Hassan in 28'59” e fra le donne Claude Boxberger Ophelie in 32’35”.

Ma quello che conta, per la maggior parte degli atleti, è partecipare alla corsa nella splendida cornice della Baia degli Angeli.