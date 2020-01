Francia: le novità d’inizio anno

Cosa è cambiato in Francia dal 1° gennaio 2020 ?

Molte, come un po’ in tutti gli Stati, le novità che francesi e quanti vivono in Francia hanno trovato sotto l’albero.

Innanzi tutto le imposte e le tasse.

Sparisce, per quasi l’80% delle famiglie, la tasse d’’habitation che non viene più pagata per le prime case di abitazione.

Viene abbassata la tassazione sui redditi: si calcola un risparmio annuo di 350 euro per 12 milioni di famiglie e di 180 euro per 5 milioni di famiglie.

Provvedimenti per l’ecologia e l’ambiente

Vietata la vendita dei cotton fioc, dei piatti e dei bicchieri di plastica mono uso. Vietato l’utilizzo di prodotti mono uso nelle mense e nella ristorazione.



Occhiali, protesi dentarie e uditive gratuite

Dal 1° gennaio lo stato prende in carico totalmente la spesa per l’acquisto di occhiali correttivi, delle protesi dentarie e di quelle per agevolare l’udito. Entra infatti in vigore il provvedimento denominato “Santé 100%”.



Sigarette rincarano

Il pacchetto di sigarette (a seconda dei tipi) costerà non meno di 9,10 o 9,20 euro, ulteriore gradino che porterà, a regime, il pacchetto di sigarette a costare 10 euro.



Vietato l’utilizzo di un additivo alimentare

Per un anno, in attesa dei provvedimenti della Comunità Europea, è vietato l’utilizzo dell’additivo alimentare E 171 che veniva utilizzato per “colorare” di bianco ed opacizzare dolci, caramelle e gomme americane, oltre alle bibite gassate ed ai cibi cucinati. Si tratta del biossido di titanio.



Salario minimo

Aumenta del 1,2% il salario minimo. Il salario mensile aumenta quindi di circa 15 euro e diviene di 1.219 euro netti.



Farmaci omeopatici

Diminuisce al 15% (dal 30% attuale) il rimborso della spesa per l’acquisto di prodotti omeopatici.