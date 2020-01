Principato di Monaco: 934 nuovi nati e 202 matrimoni. I nomi più 'gettonati Charlotte e Lèo.ecco tutti i dati statistici del 2019

Come ogni anno lo Stato Civile del Principato di Monaco informa sui dati relativi al 2019.

I nati sono 934, 524 morti, 202 matrimoni e 70 divorzi, rispetto al 2018 in cui si aveva avuto 983 nati, 528 morti, 183 matrimoni e 78 divorzi.

Tra i nuovi nati i maschi sono stati 494 contro le 445 femmine. In particolare 265 bambini sono domiciliati a Monaco, mentre gli altri sono di altri territori in particolare Mentone (217), Roquebrune-Cap-Martin (86) e Beausoleil (115), ma anche alcuni liguri.

I nomi più comuni tra i nuovi nati sono Charlotte, Valentina, Jade, Victoria e Mila per le femmine e Léo, Gabriel, Raphaël, Mattéo et Louis per i maschi.